Titolari di un fast food picchiati a sangue dai pusher che volevano mangiare gratis

Aggrediti con lo spray al peperoncino, picchiati fino a che il pavimento non è diventato rosso sangue. Tre uomini si sono scagliati contro il titolare e il cugino di Pizza Fast su corso del Popolo a Padova.

L'aggressione

Erano le 20 di giovedì 24 febbraio quando un uomo è entrato da Pizza Fast. Come riporta il Gazzettino del 26 febbraio, era armato. Ha preteso che il titolare, Atighollah Hotaki, 32 anni di origini afghane, gli desse da mangiare gratis: «La polizia mi ha messo dentro e non ho soldi». Ma Hotaki non ha ceduto al ricatto e ha detto allo spacciatore di andarsene. Dopo mezz'ora il pusher è tornato e con lui c'erano altri due uomini. Si è scatenato l'inferno. Gli aggressori hanno spruzzato spray al peperoncino per accecare Hotaki e il cugino, che lavora nel locale, e poi sono passati alle mani. Poco lontano c'erano la moglie e la figlia del titolare. Il cugino è stato colpito alla testa ed è stato portato d'urgenza all'ospedale.