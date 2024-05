Minaccia di uccidere i poliziotti e li prende a calci e pugni: 34enne in manette al Portello

Si sono concentrati sul Portello i controlli effettuati nella notte di sabato 4 maggio dalle pattuglie dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico - squadra Volante della Questura di Padova,

I fatti

Gli agenti sono intervenuti intorno alle ore 2.45 in via Belzoni, dove un ragazzo (appartenente a un gruppo di circa dieci persone) stava urinando sul marciapiede di fronte ad un bar, per invitarlo a smettere di tenere tale comportamento: all’improvviso, però, i due poliziotti sono stati avvicinati da un uomo che prima li ha minaccati con frasi come “Vi uccido tutti” per poi passare alle vie di fatto, sferrando nei loro confronti pugni e spintoni. Nonostante l'arrivo di una seconda pattuglia è nata una pesante colluttazione durante la quale un agente è stato ferito ad una mano e un altro colpito con dei calci al torace (prognosi di 3 e 5 giorni): solo grazie all’intervento della seconda Volante sono riusciti a bloccare l'aggressore. Si tratta di un 34enne di origini brasiliane, con precedenti di polizia per reati inerenti l’abuso di sostanze alcoliche e per fuga a seguito di sinistro con lesioni, regolare sul territorio italiano e residente in provincia, il quale è stato arrestato per il reato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e portato nelle locali camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.

Questore

Nelle ultime settimane il Portello è stato oggetto di diversi interventi da parte delle Volanti della Questura, che hanno portato ad indentificare e allontanare persone moleste e ad elevare sanzioni per ubriachezza grazie anche alle segnalazioni pervenute dai cittadini residenti e commercianti della zona. Sul punto il Questore della provincia di Padova Marco Odorisio ha evidenziato come «i servizi nella zona del Portello proseguiranno proprio in chiave di prevenzione al fine di garantire una “buona movida” nell’interesse di tutti, sia dei residenti, che degli esercenti e degli stessi avventori che frequentano la zona come punto di ritrovo, di socialità e svago, ma quello che preoccupa è dover registrare talvolta una certa avversione ed ostilità nei confronti degli agenti della Questura, intervenuti ed aggrediti per aver richiamato una persona intenta ad urinare sul marciapiede dinnanzi ad un bar, alla presenza di altre persone, agenti finiti poi in Ospedale ai quali desidero esprimere un sentito ringraziamento e gratitudine per il loro quotidiano impegno a favore delle comunità».