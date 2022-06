Ennesima aggressione a un poliziotto, Fsp: «Siamo stanchi, le istituzioni intervengano»

«A neppure quattro giorni dall’ultimo convegno organizzato a Padova da Fsp per parlare di maggiori tutele e garanzie per gli operatori di polizia, nel corso del quale si è discusso di criticità e rimedi da porre in essere a fronte di una criminalità sempre più aggressiva e violenta, ecco verificarsi un altro episodio di prepotente insofferenza nei confronti di chi indossa una divisa»: inizia con queste parole la denuncia di Fsp, sindacato di polizia, che spiega come nella mattinata di oggi, martedì 7 giugno, un agente sia stato aggredito da un cittadino straniero all'interno dell'ufficio immigrazione della Questura di Padova.

Commenta a tal proposito Maurizio Ferrara, segretario generale di Fsp del Veneto: «Per quanti sforzi si facciano non c’è verso purtroppo di invertire la rotta su un fenomeno che quotidianamente vede decine tra poliziotti ed appartenenti alle altre forze di polizia aggrediti quando non uccisi per mano di criminali senza scrupoli. Questioni come la mancanza di protocolli operativi, della tutela legale dei colleghi nonché di norme chiare sulla certezza della pena non possono più restare oggetto di indecisioni o di esitazione da parte della politica. La salvaguardia dell’operatore di polizia così come di ogni altro cittadino non è più differibile perché l’indifferenza nei confronti di una categoria come quella dei poliziotti, quotidianamente esposti a rischi che spesso si potrebbero evitare, denota una assoluta mancanza da parte delle istituzioni di quella riconoscenza che riteniamo dovrebbe essere tributata a chi spende la propria vita ogni giorno a servire il proprio paese. Tutti noi siamo stanchi di dover ogni giorno ripetere inascoltati le stesse cose così come siamo stanchi di non veder nessun progresso nella volontà di risolvere una volta per tutte il questo grave problema che ci affligge»