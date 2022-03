Sferra un pugno alle spalle a un 76enne per rubargli soldi e cellulare: è caccia al malvivente

Un vile agguato ai danni di un anziano, con lo scopo di rubargli quanto in suo possesso: è caccia al malvivente che nel primo pomeriggio di venerdì 18 marzo ha aggredito alle spalle un pensionato, mandandolo all'ospedale.

I fatti

Teatro dell'accaduto via Zabarella a Piove di Sacco: il 76enne stava tranquillamente passeggiando lungo la strada del centro del paese quando all'improvviso è stato raggiunto alle spalle da uno sconosciuto. Il pensionato non ha neanche avuto il tempo di accorgersene, però, in quanto il malvivente gli ha sferrato un violento pugno sul collo che lo ha fatto rovinare pesantemente a terra, facendogli perdere i sensi: l'aggressore ne ha dunque approfittato, strappandogli dalle mani il borsello contenente i documenti personale, un cellulare e 150 euro per poi scappare a piedi nelle vie limitrofe. L'anziano è poi stato soccorso sul posto e trasportato al vicino ospedale in quanto ha riportato ferite alla testa e alle braccia: raggiunto dai carabinieri di Piove di Sacco, il 76enne ha potuto raccontare i fatti.