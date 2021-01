Ubriaco sul tram aggredisce un altro passeggero che lo denuncia

Ha aggredito un passeggero del tram apparentemente senza motivo. La vittima ha deciso di sporgere denuncia.

Il fatto

Intorno alle 19.20 la polizia è stata chiamata al capolinea sud del tram, alla Guizza, perché un passeggero ubriaco aveva aggredito un uomo sul convoglio. La vittima ha riferito di essere stata aggredita da un nordafricano che bivaccava e dopo essere stata al pronto soccorso avrebbe sporto denuncia. Il tunisino è stato portato con difficoltà in questura perché decisamente non collaborativo e i poliziotti lo hanno denunciato per lesioni personali, resistenza, rifiuto di fornire le proprie generalità e sanzionato per ubriachezza.