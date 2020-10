Senza mascherina, ferisce l'agente dopo essere stato redarguito: la rabbia dell'Fsp

L'uomo si aggirava per la stazione privo di mascherina quando gli è stato intimato da un poliziotto di indossarla. Lo straniero, un tunisino di 28 anni, per tutta risposta ha insultato l'agente, aggredendolo a calci e pugni. I fatti sono successi l'altro ieri nello scalo ferroviario del capoluogo Padovano.

Il sindacato

«Sono passati solo pochi giorni dalla manifestazione nazionale tenutasi a Roma ed indetta da Fsp “basta aggressioni agli uomini in divisa“ alla quale hanno partecipato moltissime sigle del comparto sicurezza provenienti da tutta Italia ,oltre a numerosi politici ,che anche a Padova le aggressioni e le violenze nei confronti delle forze dell’ordine purtroppo si sono ripetute. È recente la notizia che in città un tunisino nel tentativo di sottrarsi a un controllo ha spedito un operatore della polizia ferroviaria al pronto soccorso mentre lunedì un nigeriano in zona stazione ne ha spedito un’altro in ospedale prima di venire ammanettato non senza fatica dai suoi colleghi . Questi episodi che ormai si susseguono con cadenza quasi quotidiana dimostrano, qualora ve ne fosse bisogno, da un lato che Padova non è l’isola felice descritta da qualche politico locale e dall’altro che la mancanza assoluta di rispetto nei confronti delle forze di polizia ha messo a nudo l’assoluta inefficienza se non carenza degli strumenti normativi ed operativi di cui le stesse dispongono per garantire la sicurezza nei nostri territori», spiega Maurizio Ferrara, vicario del sindacato Fsp.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Senso di impunità

«Le numerose promesse non mantenute alle quali negli anni abbiamo assistito hanno contribuito a esporre ancor di più gli operatori impegnati sul territorio per il diffondersi tra le persone che delinquono di uno sfacciato quanto purtroppo concreto senso di impunità. A questa preoccupante situazione è arrivato però il momento di dire basta perché gli uomini in divisa non possono e non devono supplire all’indifferenza della politica di fronte di una violenza ormai di fatto quasi impunità mentre il cittadino destinatario e vittima di una violenza sempre più tracotante è costretto a subire in silenzio. In quest’ottica che Fsp Polizia Padova farà ogni sforzo per mutare l’odierna situazione affinché la noncuranza di pochi non finisca per compromettere la sicurezza di tutti», conclude Ferrara.