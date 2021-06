Uccisi in un agguato in Sud Sudan due dipendenti del Cuamm

Una raffica di proiettili ha ucciso due dipendenti del Cuamm in Sud Sudan. Hanno perso la vita Moses Maker, 35 anni, nutrizionista, e l’autista Abram Gulung, 31 entrambi Sud Sudanesi.

Il fatto

Martedì 8 giugno, stando alle prime informazioni, sembra che i due uomini stessero girando per le contee della regione di Yirol per un sopralluogo: Maker era esperto di alimentazione infantile e doveva individuare i bambini più esposti al dramma della carenza alimentare. Don Dante Carraro, fondatore del Cuamm: «Abbiamo 1.200 persone in Sud Sudan, di questi un’ottantina sono medici o nutrizionisti internazionali, gli altri fanno parte della comunità locale – spiega – li abbiamo formati e adesso ci aiutano a occuparci della salute di una popolazione funestata dalla guerra civile e dalla malnutrizione, Moses era il nostro punto di riferimento, non era mai successo che ci attaccassero, le autorità locali sono al lavoro per capire che cosa sia accaduto, ritengo si tratti di un fraintendimento o un errore di persona, ma non dimentichiamo che in Sud Sudan ci sono ragazzini ubriachi che girano con armi molto pericolose».