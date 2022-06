Agna: 34 giorni senza un medico di base. Il Sindaco: «Siamo in grande difficoltà»

La mancanza di medici di base è un problema sempre più sentito e come succede da qualche settimana, uno dei primi cittadini più preoccupato di questa situazione è il sindaco di Agna, Gianluca Piva: «La stima è che ad oggi circa 15.000 padovani su 936.000 residenti in provincia, sono senza il medico di base, pertanto Agna con circa 1.500 assistiti rimasti senza un medico pesa per il 10% su questi 15.000 padovani senza medico. I numeri parlano da soli». Il Sindaco di Agna non si vuole dare per vinto ma avverte: «Siamo davvero in grande difficoltà. Nel nostro Comune siamo ancora senza medici dal 1 maggio 2022. Non è arrivato alcun sostituto».

Medici

«Una situazione carente e molto complicata per il nostro paese di poco meno di 3.200 abitanti. Ogni giorno che passa, pesa e come se pesa. Ricordo che molti cittadini, circa 400, non hanno ancora fatto il cambio dal medico dimissionario e pertanto ad oggi sono senza assistenza sanitaria territoriale. Stiamo raccogliendo tuttora tante lamentele e prosegue la raccolta firme fuori dal Municipio. In queste settimane si sono aperte alcune trattative con dei medici potenzialmente interessati al posto carente, ma finché non vedo nero su bianco, non possiamo dare rassicurazioni. Speriamo si risolva entro qualche giorno la questione».