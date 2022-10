Con la bici contro un auto: bambina di 10 anni in prognosi riservata

Grave incidente stradale oggi, 23 ottobre alle 17,30 ad Agna. Una bambina di 10 anni del posto è stata elitrasportata a Padova in condizioni critiche.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale di Padova intervenuti per i rilievi, la piccola si trovava in sella alla sua bicicletta all'incrocio tra via Carrare e via Reniere, quando ad un tratto si è toccata con un auto condotta da una donna. Nella rovinosa caduta la giovane ciclista è rimasta seriamente ferita. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne i margini di recupero.

Indagini

I mezzi coinvolti sono stati sequestrati. Al vaglio degli inquirenti le cause che possono aver portato allo schianto. Come da prassi la conducente del mezzo è stata sottoposta ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

Viabilità

Per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza la strada oggetto dell'incidente è stata transennata ed inibita al traffico per un paio d'ore. Numerosi i residenti che si sono riversati in strada attirati dall'arrivo dell'elisoccorso e per sincerarsi di cosa fosse avvenuto.