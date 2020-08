Agna: all'Elia Zanellato un nuovo impianto d'illuminazione

Ad Agna uno dei fiori all’occhiello è di sicuro il campo da calcio “Elia Zanellato” in concessione alla società sportiva Agna Academy. La società sportiva Agna Academy può contare ben 6 categorie del settore giovanile, tra atleti e dirigenti quest’anno supererà quota 100 tesserati. Un segnale importante è stato dato dalla stessa società con una forte riduzione della quota di iscrizione in modo da dare la possibilità a tutti i giovani di avvicinarsi al mondo del calcio.

Sinergia

Tra il presidente Carlo Vedovetto e il Sindaco Piva Gianluca e l'amministrazione c'è un ottimo rapporto di collaborazione e lo dimostrano gli investimenti fatti negli impianti sportivi e per il continuo supporto a tutte le attività sportive del paese.

Comune

«L’associazione Agna Academy è una realtà sportiva molto affidabile – commenta il Sindaco Gianluca Piva - in grado di garantire risultati e crescita del nostro settore giovanile. Hanno in gestione i campi da calcio con ottimi risultati e ci stanno mettendo anima e cuore in quello che fanno, a loro vanno i miei complimenti. Come comune abbiamo appena completato l’installazione delle nuove torri faro al led presso il campo principale “Elia Zanellato”, opera da oltre 100.000 euro».