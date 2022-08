I carabinieri smascherano la truffa del "fanale"

Ennesima truffa online stroncata dai carabinieri. Ieri, 25 agosto, i carabinieri della stazione di Agna hanno denunciato per truffa un uomo di 41 anni residente in provincia di Como, già noto alle forze dell'ordine. Secondo la ricostruzione dei fatti l'indagato il mese scorso ha inserito un'inserzione su un noto sito d'annunci online nel quale ha proposto la vendita di un fanale per Alfa 75 al costo di 200 euro. All'annuncio ha risposto un autotrasportatore di Agna di 52 anni.

Le parti si sono accordate e quest'ultimo ha effettuato il bonifico con la promessa che a stretto giro avrebbe ricevuto la merce. Di fatto il finto venditore ha disattivato la sua linea telefonica e dopo aver incassato il bonifico si è reso irreperibile. I carabinieri con gli spunti investigativi raccolti l'hanno individuato e denunciato.