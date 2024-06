Trovato in sella ad una bici rubata: minorenne nei guai

Un sedicenne residente ad Anguillara Veneta è finito nei guai ieri 31 maggio. Fermato dai carabinieri della stazione di Casalserugo durante un servizio di controllo ad Agna, è stato trovato in possesso di una bicicletta rubata. Per lui inevitabile è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per i Minorenni di Venezia. Dovrà rispondere del reato di ricettazione. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire se il ragazzo abbia fisicamente commesso il furto, oppure abbia acquistato la bicicletta da terzi ad un prezzo di favore.

Cosa è successo

Nel corso della sera dell'ultimo giorno di maggio, la pattuglia dei carabinieri, durante un servizio perlustrativo, ha fermato il giovane in sella ad una bicicletta da donna, riconosciuta dagli operatori oggetto di furto avvenuto a Bagnoli il 27 maggio. I militari dell'Arma dopo aver fermato il giovane gli hanno chiesto la provenienza della bici, ma quest'ultimo non ha saputo fornire alcuna spiegazioni in merito. La refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria, una donna di 63 anni di Bagnoli di Sopra. Per l'adolescente, inevitabile è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria minorile di Venezia.