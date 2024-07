Mette in vendita un lettino per massaggi, ma viene raggirata

Voleva monetizzare dalla vendita online di un lettino per massaggi. Una quarantunenne di Agna è rasta raggirata da un truffatore di 19 anni residente a Roma noto alla giustizia che con l'inganno è riuscito a spillarle dal conto corrente postale 685 euro. I fatti risalgono ad aprile. Sabato 13 luglio l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Agna e denunciato per truffa.

La storia

l'inserzione è stata inserita dalla donna in un noto sito internet lo scorso 6 aprile. Un uomo l'ha contattata dicendosi interessato al suo lettino. Per conquistare la fiducia della sua vittima ha riferito di volerlo pagare subito per evitare che possibile altri acquirenti si inserissero nella trattativa. Ha convinto la donna a recarsi al più vicino ufficio postale dicendole che doveva mandarle il bonifico.

L'inganno

Dopo averla mandata in confusione invece di accreditarle i soldi è riuscito a farsi dare i suoi dati sensibili del conto. Sono bastati pochi secondi e il diciannovenne le ha sottratto 685 euro per poi rendersi irreperibile. A seguito di immediata denuncia presentata in caserma, sabato è stato identificato l'autore del raggiro. L'appello dei carabinieri alla collettività è quello di diffidare di compravendite attraverso siti internet se prima non si hanno in mano i dati sensibili della persona con cui si sta per effettuare un affare, il mondo delle truffe è in continua espansione e i malviventi sempre più attenti a raggirare persone sprovvedute.