Proponeva pellet a prezzo concorrenziale, denunciato truffatore

I carabinieri della stazione di Agna hanno denunciato oggi 29 giugno 2022 un uomo di 39 anni di Pozzolengo in provincia di Brescia per truffa. Lo stesso nell'aprile scorso ha messo in vendita bancali di pellet su un noto sito di annunci. All'inserzione ha risposto un uomo di Agna che si è detto interessato all'acquisto. L'accordo prevedeva che l'acquirente pagasse anticipamente la merce e a stretto giro i bancali sarebbero giunti a destinazione. Dopo aver inviato 924 euro con un pagamento postepay la vittima ha atteso inutilmente che arrivasse quanto acquistato. Vedendo passare i giorni, ha provato a contattare nuovamente il finto venditore, trovando la sua linea telefonica disattivata. E' scattata la denuncia ai militari dell'Arma che hanno completato l'attività giungendo a denunciare il truffatore.