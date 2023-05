Anziano rimane incastrato sotto una motozappa, liberato dai pompieri ma rimane ferito

Poco prima delle 10:30 di oggi, sabato 6 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Bassa II a Campodarsego per soccorrere un’anziano rimasto incastrato e ferito sotto un motocoltivatore. I pompieri arrivati da Padova, hanno liberato l’uomo, che è stato preso in cura dal personale del Suem stabilizzato ed elitrasportato in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigilidel fuoco sono terminate dopo circa un’ora.