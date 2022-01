Ai giardini pubblici completamente nudo dopo aver lanciato oggetti dal balcone di casa: 76enne nei guai

Ha aperto loro la porta mentre era ancora completamente nudo: un 76enne è stato denunciato dai carabinieri di Vigodarzere - coadiuvati dalla squadra d'intervento operativo del 4° battaglione "Veneto" - per lancio pericoloso di oggetti, atti osceni in luoghi pubblici abitualmente frequentati da minori e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I fatti

Teatro dell'accaduto via Dupré: l'anziano prima ha lanciato degli oggetti dal balcone di casa e poi si è recato completamente nudo nei vicini giardini pubblici. Giunti sul posto i militari dell'Arma hanno trovato sulla strada cocci di vetro, bottiglie di plastica e pezzi di legno: hanno dunque suonato al campanello del 76enne che, ancora completamente nudo e in evidente stato di alterazone psicofisica, è stato trovato in possesso di due involucri in cellophane contenenti 5 grammi di hashish e 1,5 gr. di marijuana nonchè due bilancini di precisione. L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale Sant'Antonio.