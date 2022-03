«Aiutateci a trovare chi ha investito le due anziane»: Pontevigodarzere tappezzata di volantini

"Cerchiamo testimoni dell'incidente avvenuto giovedì 3 marzo alle 19.05 in via Pontevigodarzere, quando le due anziane sono state investite sulle strisce pedonali da un'auto pirata. Chiunque abbia notizie o avesse assistito all'incidente è pregato di collaborare con le forze dell'ordine che visioneranno tutte le telecamere della zona per risalire a chi ha commesso questo reato": questo il testo dei volantini apparsi a Pontevigodarzere, completamente tappezzata pur di trovare il pirata della strada che giovedì 3 marzo ha investito Regina e Teresa, le due amiche prese in pieno mentre attraversavano la strada uscendo da messa.

Pirata della strada

Come spiega "Il Gazzettino" si cerca ancora di dare un volto al guidatore del Suv scuro: neanche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, infatti, hanno finora dato risultati in merito. L'84enne Regina ha riportato fratture alle costole e a tutte le vertebre della spina dorsale e deve ora fare i conti anche con una bolla d'acqua nei polmoni.