Donna con problemi di deambulazione chiama il 113 chiedendo aiuto: gli agenti le portano la spesa a casa

«Ho bisogno di aiuto per fare la spesa»: è iniziato con questa telefonata al centralino del 113 l'intervento effettuato da due poliziotti in zona Chiesanuova a Padova.

I fatti

La chiamata è stata effettuata nella mattinata di venerdì 22 ottobre da una donna di 63 anni in difficoltà: impossibilitata a uscire di casa e fare la spesa di generi alimentari di prima necessità in quanto affetta da problemi di deambulazione, la signora, essendo priva di credito telefonico, non riusciva a mettersi in contatto con la badante che solitamente le presta assistenza. L’operatore radio, mentre rincuorava al telefono la signora, ha immediatamente diramato la nota radio alla volante, e dopo pochi minuti gli agenti si sono presentati a casa della donna con una spesa in dono.