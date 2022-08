Al Bo e in Duomo l'ultimo saluto al professor Zanesco

Alle 10 e 30 nel cortile del Bo è cominciato il lungo ultimo saluto al professor Luigi Zanesco. Alla presenza della Rettrice Daniela Mapelli e di tanti colleghi l'alza bara, salutato da una grande commozione. Poco dopo il feretro è stato trasferito nella basilica del Duomo dove alle 11 e 30 è cominciata la cerimonia funebre, celebrata da Don marco Eugenio Brusutti il quale ha portato anche i saluti del vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla. Anche il sindaco Sergio Giordani ha voluto sottolineare l'importanza del lavoro svolto dal professore, «prezioso non solo per i bambini ma per l'intera comunità».

Prima dell'inizio della celebrazione si sono ascoltati i ricordi di tantissimi che con il professore hanno collaborato. C'era tutto lo staff di Oncoematologia pediatrica e tanti che in questi anni hanno lavorato con il professore che ha dedicato gran parte della sua vita alla cura di bambini affetti da patologie un tempo valutate come incurabili, un assioma che proprio il suo costante lavoro ha contribuito a smontare. Il professor Zanesco era nato ad Asolo nel 1935, si era laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova, nel 1961. Poi aveva iniziato a fare il ricercatore e a insegnare in vari atenei, da Sassari a Padova, dove ottiene la cattedra di ordinario di clinica pediatrica nel 1979. Dal 1980 era direttore della seconda clinica pediatrica dell’Università di Padova. Il professore lascia la moglie Paola, le figlie Marina e Claudia.

La parola più ricorrente durante tutta la mattinata è stata "grazie", un segno inequivocabile di quanto il lavoro del professor Luigi Zanesco sia stato importante non solo per quanto fatto ma soprattutto per quanto si potrà ancora fare proprio grazie alla strada e al percorso da lui tracciata.