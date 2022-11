Al volante sotto l'influenza di psicofarmaci: denunciato dopo lo schianto

Al volante di una Microcar lo scorso 7 settembre alle 13 in via Praarie a San Giorgio delle Pertiche si è schiantato contro un furgone Ford Transit guidato da R.E. di 56 anni residente in paese. A distanza di due mesi per un uomo di 59 anni, F.S. anch'egli residente a San Giorgio delle Pertiche, è arrivato il conto da pagare con la giustizia.

I fatti

All'ufficio Infortunistica del Comando di piazza Castello della Polizia locale della Federazione del Camposampierese ieri, 4 novembre, è giunto il referto medico, relativo alle analisi effettuate in ospedale subito dopo lo schianto. Ebbene, F.S. è risultato positivo alle benzodiazepine, una classe di psicofarmaci la cui assunzione è vietata prima di mettersi alla guida. Inevitabile per lui è scattata la denuncia per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale il 7 settembre entrambi i mezzi stavano percorrendo via Praarie con direzione Curtarolo/Campodarsego quando ad un tratto il conducente della microcar ha svoltato a sinistra per andare a casa sua. Il furgone che lo seguiva, in fase di sorpasso l'ha centrato in pieno. Nel violento impatto la minicar è finita con la parte anteriore all'interno del fossato che scorre lungo via Praarie. il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Cittadella dal personale medico del Suem 118 con una prognosi di 30 giorni.