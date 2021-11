Alberi e non candeline per i sessant'anni di Amnesty International

Il gruppo di Padova di Amnesty International ha deciso di festeggiare un anniversario importante: i 60 anni dalla fondazione di Amnesty International. «E lo faremo - fanno sapere tramite una nota - il 22 novembre alle ore 11 con la piantumazione dell’albero dorato della pioggia al Parco dei Frassini di Padova. Un luogo simbolico, nei pressi del Cammino dei Giusti e della passerella in onore a Rosa Parks».

Piantumazione

«Questa piantumazione - spiegano - per Amnesty è un gesto di alto valore: l'atto simbolico di piantare un albero che rappresenta i diritti umani è una vera esortazione a far crescere i nostri diritti. Questa piantumazione non riguarda solo Amnesty, ma tutti e tutte noi».

Verde

La piantumazione avverrà alla presenza dell'assessora al verde Gallani, l’assessora Pace Diritti Umani e Cooperazione Benciolini, del dirigente del settore verde pubblico Cabassa; inoltre assisteranno all’evento 2 classi terze medie della scuola Falconetto e 18 rappresentanti di tutte le prime classi del liceo scientifico Cornaro, insieme agli attivisti e alle attiviste del gruppo di Amnesty Padova.