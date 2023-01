Grosso pino cade sulla rotonda del paese: tanta paura ma nessun ferito

Nella prime ore della mattinata di oggi, mercoledì 18 gennaio, un pino domestico allocato nella grande rotonda di via San Giuseppe a San Domenico di Selvazzano Dentro è caduto a terra senza provocare (per grande fortuna vista la vicinanza delle varie scuole ed il passaggio di tanti bambini e relative famiglie), alcun danno a persone o cose.

Alberi

«Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Abano Terme e i carabinieri della nostra stazione - spiega il sindaco della Città di Selvazzano Dentro, Giovanna Rossi - che hanno provveduto a rimuovere l’albero in questione che ostruiva la viabilità. Fortunatamente non ci sono stati danni né a persone né a cose ma quello che è successo questa mattina è senza dubbio un segnale importante. Il fatto che sia caduto il pino in una mattina senza particolari eventi atmosferici e che fosse un albero sano, a detta dell’agronomo presente in loco, rafforza il progetto di sostituzione di questo tipo di essenze arboree non autoctone. Dobbiamo renderci conto che anche le piante hanno un ciclo di vita, nascono, crescono e muoiono e quando poi diventano pericolose perché sono malate o perché sono state piantate essenze non adatte al nostro territorio e alle nostre strade come, nel caso specifico i pini domestici, vanno sostituite per la sicurezza dei cittadini. Il nostro primo obiettivo è dunque tutelare la salute pubblica valutando la stabilità delle piante e promuovendo in ogni modo la piantumazione di essenze “sicure” da questo punto di vista». Aggiunge Mara Lazzaro, assessore all'ambiente: «A Selvazzano Dentro abbiamo numerose essenze di dimensioni importanti e piantate tanti anni fa che non hanno le caratteristiche appropriate per stare su strade ed aree molto frequentate. Un esempio di alberi con chiome grandi e radici poco profonde sono appunto i pini domestici, che anche in buono stato di salute, possono essere pericolosi per motivi di stabilità. Come è successo questa mattina possono “collassare” in modo improvviso e senza segnali preventivi». Il lavoro di mappatura e di censimento delle essenze arboree è già iniziato da tempo, sono state effettuate da parte di forestali e agronomi perizie di stabilità su molti alberi del territorio e siamo impegnati in un lavoro continuo di verifica dello stato di salute delle piante, potature e manutenzioni ove possibile”.