Un albero per ogni nato

Quella intrapresa dal Comune di Tribano è una iniziativa che unisce l'amore per l'ambiente e l'attenzione alle famiglie.

Nuovi nati

«Dopo un lungo periodo di restrizioni - spiega il Sindaco di Tribano, Massimo Cavazzana - finalmente è stato possibile festeggiare tutti insieme con le famiglie dei nuovi nati che puntualmente incontriamo singolarmente in occasione del momento di accoglienza che dedichiamo ad ogni felice arrivo. Piantare un albero per ogni bambino nato è un momento di gioia, un gesto forte che ci riconcilia con la natura che ci circonda, un contributo concreto per il nostro paesaggio, per migliorare la qualità dell’aria e per riqualificare il ruolo del verde pubblico, un momento di condivisione per festeggiare le nostre famiglie».

Verde

L’Assessore alla Famiglia, Luana Benelle, commenta: «Abbiamo voluto fortemente rinnovare questo appuntamento al quale teniamo molto. Il verde integrato nella nostra comunità è fortemente utilizzato dalle famiglie ed è fondamentale per la qualità di vita. Siamo orgogliosi del nostro parco comunale sempre pieno di bambini ed è nostra intenzione realizzare un percorso verde che collegherà questa nuova zona boscata di 4500 mq con il nuovo parco urbano di 14.000 mq che stiamo realizzando nell’ area degradata della zona industriale».