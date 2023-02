Attentato incendiario, brucia il furgone "sbagliato"

Attentato incendiario nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 febbraio alle 4,30 in via Mascagni nella frazione di Lion di Albignasego. E' andato a fuoco un furgone Mercedes Sprinter di proprietà dell'associazione Turbo Racing Team di Villa del Conte. Il mezzo si trovava parcheggiato sotto casa di un uomo di 64 anni, che fa parte dell'associazione e che aveva in uso il mezzo per il semplice fatto che aveva più spazio a disposizione per parcheggiarlo. Secondo una prima ricostruzione il piromane voleva colpire proprio il residente di via Mascagni, ma ha sbagliato obiettivo. E' apparsa subito chiara la matrice dolosa dell'incendio.

Le minacce

Il sessantaquattrenne recentemente aveva già patito minacce di una certa gravità. Addirittura gli era stato recapitato un proiettile risultato una riproduzione in plastica di una munizione. Pare che i problemi siano legati alla sfera familiare o comunque delle conoscenze strette, tuttavia i carabinieri della Compagnia di Abano che hanno raccolto la denuncia attendono di avere in mano prove importanti prima di rintracciare ed indagare il piromane. L'incendio per ovvi motivi ha creato apprensione tra i residenti che ora confidano in un pronto intervento delle forze dell'ordine per evitare che colui che ha provocato l'incendio possa alzare il tiro con azioni ancora più grave. Nella notte tra giovedì e venerdì soltanto il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco accorsi in via Mascagni con più mezzi ha evitato che le fiamme andassero ad intaccare altri veicoli parcheggiati. Il furgone, che funge da officina mobile per le kermesse motoristiche che l'associazione Turbo Racing Team organizza è andato completamente distrutto. I danni ammontano a diverse migliaia di euro.