Crolla un grosso ramo in tangenziale, sfiorata la tragedia

Paura oggi, 16 maggio alle 18 ad Albignasego. Un grosso ramo è crollato sulla tangenziale all'altezza dell'uscita 8 lungo corso Boston colpendo in pieno una Jeep Renegade che stava in quel momento transitando. Il conducente, seppur sotto choc per la brutta avventura, non ha riportato alcuna lesione. A provocare la caduta hanno influito in maniera decisiva le condizioni meteo avverse delle ultime ore unitamente al vento e una pioggia torrenziale che non ha dato tregua al padovano.

I soccorsi

L'allarme è subito stato inoltrato ai numeri d'emergenza. In tangenziale sono arrivati i vigili del fuoco, un mezzo del suem 118, la polizia locale e la polizia stradale che ha effettuato i rilievi. Si sono formate lunghe code anche in virtù degli immancabili curiosi che hanno utilizzato la corsia d'emergenza. La situazione si è normalizzata dopo le 19,30 tempo necessario agli operatori di completare l'opera di messa in sicurezza.