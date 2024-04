Ripetute minacce di morte e umiliazioni alla moglie: arrestato 51enne

Nel 2021 quando ancora viveva a Casalserugo con la moglie e i figli un cittadino romeno a più riprese avrebbe minacciato di morte la donna anche in presenza dei figli minori. Un comportamento che alla lunga ha creato parecchi disagi alla vittima che ha trovato il coraggio di rivolgersi in caserma. In prima istanza l'uomo è stato allontanato dalla casa familiare, ma negli ultimi giorni è arrivato dalla Procura di Padova il conto da pagare con la giustizia. Dovrà rimanere dietro le sbarre per cinque anni e mezzo.

L'arresto

Ieri mattina i carabinieri della stazione di Casalserugo guidati dal comandante Giovanni Patisso dopo aver appreso che l'indagato aveva trovato lavoro in una fabbrica di Albignasego sono riusciti a rintracciarlo e gli hanno notificato l'ordine di carcerazione. Il cinquantunenne è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito e poi tradotto in carcere a Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per la sua ex la fine di un incubo dopo un periodo della sua vita difficile. Di fronte ai carabinieri che l'hanno fermato il cittadino romeno non ha opposto alcuna resistenza.