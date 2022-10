Ecco 300 mila euro in arrivo per l'ampliamento dell'asilo nido comunale

Il Comune di Albignasego ha ottenuto il finanziamento del PNRR di quasi 300 mila euro per l'ampliamento dell'asilo nido comunale. La comunicazione è giunta in municipio sabato 29 ottobre. L’obiettivo del bando è consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia per migliorare l’offerta educativa fin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale.

L'assessore

«Siamo estremamente soddisfatti di questo traguardo – annuncia Anna Franco, assessore con delega ai bandi pubblici regionali ed europei e Pnrr - l'obiettivo del bando che abbiamo preso a riferimento, è di favorire la partecipazione delle madri al mercato del lavoro. Da molti anni ad Albignasego abbiamo puntato su un servizio di qualità e abbiamo deciso di tenere aperto il nido comunale anche nei periodi in cui la domanda era inferiore rispetto all'offerta. Insomma non tutti i 52 posti erano occupati, proprio per dare continuità e certezze alle giovani coppie».

Il progetto

Il progetto approvato è stato presentato a febbraio. Il piano prevedeva un ampliamento importante e una richiesta economica di 444 mila euro. Il comune di Albignasego era stato inizialmente ammesso con riserva perché, sulla base dei parametri stabiliti dal Ministero dell'Istruzione, l’asilo nido comunale Marco Da Cles rispondeva già in modo sufficiente al rapporto tra numero di nuovi nati e offerta di posti comunali. In seguito è stato concesso di ampliare di sei posti l'attuale disponibilità, ottenendo così il finanziamento, anche se inferiore di circa 150 mila euro rispetto alla richiesta iniziale.