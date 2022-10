I carabinieri smascherano e sequestrano il sito "patacca": decine di truffati

Un duro colpo è stato messo a segno oggi, 31 ottobre, dai carabinieri della stazione di Albignasego sotto la supervisione del Comando Provinciale di Padova. E' stato sequestrato e oscurato un falso sito online di vendita di prodotti assicurativi che, utilizzando un dominio, simile per nome ed uguale in grafica a quello di un altro sito di assicurazioni, traeva in errore i clienti di quest’ultimo che stipulavano e pagavano polizze inesistenti.

L'inizio dell'indagine

Tutto nasce a seguito della denuncia della vittima, una broker assicurativa, la quale, contattati i propri clienti che non avevano provveduto a pagare il premio assicurativo, si è sentita dire che loro di fatto avevano pagato e quindi erano in regola. Il pagamento era stato effettuato online attraverso il suo sito. I conti però non tornavano e la professionista ha subito capito che c'era qualcosa che non andava. Si è così rivolta ai carabinieri della Compagnia di Abano che in tempo reale hanno aperto l'indagine tecnica attraverso militari specializzati proprio in truffe online.

La svolta

Il lavoro investigativo svolto ha permesso di scoprire che il sito web era stato clonato con un dominio similare, attestato addirittura su un indirizzo IP registrato in Germania. Della vicenda i carabinieri hanno informato l'autorità giudiziaria che, accertata la gravità, ha prontamente emanato un provvedimento grazie al quale i provider nazionali hanno oscurato il sito che in un secondo momento è stato sequestrato.