Resta incastrato nella ringhiera del cancello, salvato dai pompieri

Uno splendido esemplare di cane Golden Retriever di 4 anni ha rischiato, oggi 7 marzo alle 13, di fare una brutta fine. Se è tornato a giocare e a correre spensierato lo deve principalmente ai Vigili del fuoco che l'hanno salvato da una situazione che si stava facendo complicata. Da quanto ricostruito, l'animale, mentre si trovava nel giardino dell'abitazione è rimasto incastrato nella ringhiera del cancello. Qualcuno l'ha sentito piangere e lamentarsi, impossibilitato ad andare avanti con il corpo, ma neppure tornare in dietro per liberarsi. In pochi minuti ad Albignasego sono arrivati dal comando provinciale di Padova i pompieri che l'hanno liberato grazie all'ausilio del kit idraulico. Spaventato, ma fortunatamente vivo e in buona salute, l'amico a quattro zampe è stato affidato alle cure della proprietaria.