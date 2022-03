Muore a 39 anni dopo una lunga malattia, Confartigianato in lutto

Si è spento, il 17 marzo, a soli 39 anni, dopo una lunga malattia, Diego Boscolo Nata, stimato collaboratore di Confartigianato Imprese Padova e referente del mandamento di Piove di Sacco. Lavorava per l’associazione da oltre dieci anni. Dal 2012 si occupava del Piovese, collaborando con gli enti locali e l’IPA della Saccisica alla realizzazione dei diversi progetti di valorizzazione e promozione dell’artigianato locale, tra cui “Saccisica in mostra”.

Lo ricordano il Presidente di Confartigianato Imprese Padova Roberto Boschetto e il Presidente del Mandamento di Piove di Sacco Giovanni Uliana: «Ci uniamo al dolore della famiglia e di tutti i dipendenti del Sistema Confartigianato per la perdita di un collaboratore che, con passione e professionalità si è impegnato per molti anni all’interno del nostro sistema associativo – spiega il Presidente di Confartigianato Imprese Padova Roberto Boschetto-. Diego è stato per tutti noi, non solo un collega, ma anche un grande amico».

Diego Boscolo si è occupato, all’interno dell’associazione anche del comparto dell’autoriparazione, collaborando con i dirigenti Franco Silvestrin e Massimo Ruffa: «Per noi non era solo il nostro funzionario, ma una persona con la quale si poteva entrare in una relazione umana, oltre che professionale – spiegano-. Ci lascia il ricordo di un uomo solare, rispettoso, generoso e sensibile».