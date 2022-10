Tenta di ingoiare la cocaina alla vista dei carabinieri: bloccato e arrestato

Si aggirava con fare sospetto nella zona di Sant'Agostino ad Albignasego. I militari hanno atteso il momento giusto per uscire allo scoperto. I servizi di controllo e prevenzione da parte dei carabinieri in città e nella cintura urbana, in particolare in quelle zone dove sono stati segnalati dai cittadini frequenti episodi di spaccio che mettono a rischio la sicurezza, sono disposti quotidianamente e danno i loro frutti in termine di risposta.

I fatti

Alla vista dei carabinieri ha portato la mano alla bocca nel tentativo di ingoiare degli involucri di cocaina. Prontamente bloccato da un militare di pattuglia, è stato reso inoffensivo e accompagnato in caserma. Il concitato arresto è avvenuto ieri, 13 ottobre in via Donatello ad Albignasego. Nei guai è finito un tunisino di 25 anni. Perquisito è stato trovato in possesso di 23 dosi di cocaina, per complessivi 14 grammi. Terminate le formalità di rito l'indagato è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.