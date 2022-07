Un’Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa. Un’Europa più verde, più connessa, più sociale, più vicina ai cittadini. E' stata approvata all’unanimità da parte della commissione comunale, la collaborazione con la Provincia di Padova per puntare alle opportunità della programmazione comunitaria per il periodo 2021-2027.

«Nelle scorse settimane – ha detto il sindaco Filippo Giacinti – il nostro Comune è stato invitato dalla Provincia di Padova ad aderire alla convenzione. Ora è arrivata la definitiva approvazione all’unanimità da parte del parlamentino della città. Siamo di fronte a grandi sfide, ma ci sono interessanti opportunità che l’Unione Europea ci mette a disposizione, anche a livello di fondi. La materia che riguarda i finanziamenti europei - ha proseguito - è estremamente complessa e richiede professionalità specifiche. Per questo, l’incaricato del Comune che se ne occupa, potrà sempre confrontarsi con i tecnici della Provincia, in modo da portare la nostra città a essere sempre più competitiva a livello internazionale. Abbiamo moltissimi progetti da realizzare per il benessere dei cittadini, contiamo di farlo anche attraverso i finanziamenti europei». La Provincia metterà a disposizione personale qualificato e il suo know-how per individuare i progetti e agevolarne la candidatura da parte dei Comuni aderenti alla convenzione.

«Accogliamo con grande soddisfazione l’iniziativa della Provincia – ha commentato Anna Franco, assessore alle Politiche europee - che si rivela estremamente utile. La complessità del momento storico e la diversificazione dei progetti comunitari impongono di fare squadra e condividere le conoscenze. Le possibilità che abbiamo di fronte sono ampie, ma bisogna saperle cogliere nel modo corretto per riuscire a essere efficaci e ottenere il risultato, dal momento che l’europrogettazione sta diventando sempre più complessa e professionale e le candidature sono sempre numerose».