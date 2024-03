Rubano profumi e biancheria al market: fermate e denunciate

I carabinieri della locale stazione di Albignasego ieri 22 marzo hanno denunciato in stato di libertà, per tentato furto aggravato in concorso, una donna di 60 anni e una complice di 43 anni di origine kosovare. I fatti si sono verificati nel corso del pomeriggio presso un supermercato del posto dove personale della vigilanza, notando due donne che si aggiravano con fare sospetto tra le corsie ha deciso di seguirle a distanza.

La cronaca

Ad un certo punto le due donne, dopo aver prelevato dagli scaffali, profumi e biancheria occultandoli all’interno delle rispettive borse, si sono dirette tranquillamente verso l’uscita dove sono state prontamente fermante dal personale della vigilanza. È stato necessario l’intervento di una pattuglia dei carabinieri precedentemente allertata tramite la linea 112, per identificare le due donne e farsi consegnare la merce sottratta del valore di 50 euro, successivamente restituita ai legittimi proprietari. Per le due donne è scattata la denuncia in stato di libertà e dovranno rispendere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati.