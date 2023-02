Fuoco nel garage, seriamente danneggiata un'auto

Fiamme in un garage, oggi 14 febbraio, poco prima delle 8 del mattino. L'incendio si è sprigionato in via Rovigo ad Albignasego. Non si segnalano feriti. Le cause del rogo sono ora al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco accorsi subito dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti. I danni materiali sono importanti. Molti gli abitanti della zona che si sono radunati nella zona dell'emergenza per sincerarsi personalmente di cosa fosse accaduto.

La cronaca

Alle 7,45 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Rovigo per l'incendio divampato all'interno di un garage. E' stata seriamente danneggiata un'auto che si trovava parcheggiata all'interno. L'attività dei pompieri ha consentito di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area senza che il fuoco andasse ad intaccare strutture vicine. Da quanto si è appreso le fiamme sarebbero partite da una scaffalatura posta all'interno del box e in un secondo momento si sono propagate anche al mezzo parcheggiato. La situazione in via Rovigo è tornata alla normalità dopo le 9,30.