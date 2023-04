Brucia un barbecue: nessun ferito ma tanta paura

Pauroso incendio oggi, 22 aprile poco prima delle 18 in via Poggi ad Albignasego. E' andato completamente distrutto un barbecue. Nel rogo è stata coinvolta anche una bombola gpl. L'incendio, che poteva avere conseguenze ben più serie, per pura casualità non ha provocato feriti. Decisivo è stato il tempestivo intervento dei soccorritori che hanno messo in sicurezza l'area.

Cosa è successo

I pompieri arrivati da Padova, hanno spento le fiamme, raffreddando la bombola di GPL. Le fiamme hanno danneggiato un condizionatore, un infisso ed annerito parte del muro dove era posto il barbecue appena fuori l’abitazione. I proprietari al momento dell’incendio si trovavano fuori casa. Le cause delle fiamme sono al vaglio della squadra intervenuta.