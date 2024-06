Guasto all'impianto elettrico, in "fumo" la top car

Incendio ieri pomeriggio 20 giugno in via Filzi ad Albignasego. Le fiamme si sono prigionate qualche minuto dopo le 14. Seriamente danneggiata una top car regolarmente parcheggiata in un garage di un'abitazione. L’auto, una Porsche, probabilmente per qualche problema di natura elettrico ha iniziato a fumare, sviluppando un principio d’incendio che ha coinvolto il gruppo ottico anteriore e parte del cofano. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato tempestivo: i vigili del fuoco arrivati da Abano Terme e Padova con tre automezzi, hanno prontamente spento le fiamme, evitando il coinvolgimento della vicina abitazione. Le operazioni di messa in sicurezza del luogo sono terminate dopo circa un’ora e mezza. Nessuno dei presenti ha necessitato delle cure del pronto soccorso. Ai proprietari della Porsche non è restato altro che assistere alle operazioni di messa in sicurezza dei pompieri. Il danno, ancora in via di quantificazione, ammonta a diverse migliaia di euro. L'attività delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco sin da subito ha consentito di scongiurare l'ipotesi dolosa.