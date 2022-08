Scivola in un sentiero, ferita escursionista quarantanovenne

Incidente in montagna per una donna di Albignasego di 49 anni. E' successo oggi 24 agosto attorno alle 14,30 sul monte Cengio ad Arsiero in provincia di Vicenza. L'escursionista, che si trovava in compagnia del compagno, durante la discesa di un sentiero, è scivolata riportando un trauma ad un piede. Impossibilitata a proseguire la marcia ha dovuto chiedere l'intervento dei soccorritori. L'allarme è giunto ad una squadra del soccorso alpino di Asiago.

Alla donna, una volta raggiunta da un fuoristrada in dotazione al soccorso alpino, è stata immobilizzata la caviglia con il supporto di un soccorritore di Arsiero. Dopo essere stata caricata a ordo, è stata accompagnata fino all'auto dove ha potuto far rientro a casa con il compagno.