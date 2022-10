Stroncata da un male fulminante, muore mamma di 48 anni

Lutto nella comunità di Albignasego. E' mancata il 27 ottobre Michela Rizzo. Aveva 48 anni.

Chi era

La quarantottenne era molto nota ad Albignasego dove aveva vissuto buona parte della sua vita nel quartiere Sant'Agostino. Il suo calvario è cominciato qualche mese fa. Una malattia rapida, ma letale che di fatto non le ha dato scampo. Originaria dell'Arcella a Padova, si era sposata con Francesco dalla cui unione sono nati i figli Paolo e Filippo. Chi ha avuto la fortuna di conoscerla l'ha dipinta come una donna con il sorriso sempre stampato sulle labbra, una madre premurosa, molto vicina agli ambienti della chiesa. Dopo la separazione dal marito si era costruita una nuova vita con il nuovo compagno Massimiliano. Dal loro amore è nato Edoardo che ora a 5 anni. Nella vita ha lavorato per molti anni nel mondo delle assicurazioni. Attualmente era impiegata in un centro di analisi mediche di Limena.

Le esequie

L'ultimo saluto a Michela è fissato per il 2 novembre nella parrocchia di Sant'Agostino di Albignasego. Chiesa questa che la quarantottenne aveva frequentato per parecchi anni. Per il suo funerale è stato chiesto ai fedeli di non donare fiori per destinare delle offerte all'istituto Oncologico Veneto e alla Città della Speranza.