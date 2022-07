La matematica e la fisica come ragioni di vita: ha 19 anni e sogna in grande

Un "genio" delle materie scientifiche abita ad Albignasego. Si chiama Massimo Gasparini, da sempre appassionato di matematica e fisica, è riuscito a raggiungere lodevoli risultati alle competizioni nazionali ed internazionali, organizzate appositamente per stimolare gli studenti a confrontarsi su una materia scolastica così importante e utile. Il diciannovenne di Albignasego, insieme alla sua famiglia, è stato accolto ieri mattina 25 luglio 2022, in municipio dal sindaco Filippo Giacinti che si è congratulato con lui a nome della città e l'ha omaggiato un buono per l’acquisto di libri.



«È un piacere incontrare e premiare i giovani per i pregevoli risultati ottenuti – ha riferito il primo cittadino – complimenti per questo importante risultato, raggiunto con determinazione e impegno e un sincero augurio di poter continuare, anche per il futuro, a coltivare con soddisfazione questa grande passione per la matematica».



Le gare di Matematica e Fisica a cui il giovane ha partecipato quest’anno, hanno portato Gasparini a confrontarsi con i coetanei più brillanti nelle due materie scientifiche. Arricchisce il suo già nutrito palmarès di trofei matematici, un lungo elenco di premi: medaglia d'oro alla finale nazionale delle Olimpiadi della fisica (anche l'anno scorso); medaglia d'oro alla finale nazionale delle Olimpiadi della Matematica (dopo un argento, un oro e un bronzo negli anni precedenti); medaglia d'argento alle BMO (Olimpiadi di Matematica dei Balcani); medaglia d'argento alle EuPhO (Olimpiadi Europee della fisica, come l'anno scorso); medaglia d'argento alle IMO (Olimpiadi Internazionali della Matematica). Quest’anno ha sostenuto l’esame di maturità scientifica e ora si sta preparando per due importanti e impegnativi test: lo attende, infatti, il concorso per l’accesso alla Scuola Normale Superiore di Pisa, classe di Scienze e quello alla Scuola Galileiana di Padova, classe di Scienze Naturali. La Normale e la Scuola Galileiana sono istituti universitari il cui prestigio nel campo della ricerca e della formazione sono riconosciuti a livello internazionale.