La Lega di Albignasego chiede la grazia per Onichini

E' stata protocollata dal capogruppo della Lega di Albignasego Massimiliano Bertazzolo, la mozione che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale e per la quale verrà richiesta la grazia di Walter Onichini al presidente Sergio Mattarella.

Le motivazioni

«In rappresentanza del gruppo consigliare della Lega Albignasego . ha riferito Bertazzolo - ho ritenuto di dover portare avanti questa iniziativa a favore di Walter Onichini. Il macellaio del vicino comune di Legnaro, dopo il lungo calvario che ha passato in questi ultimi anni, merita giustizia, ed è il momento di dare il corretto riconoscimento alla legittima difesa».

La sentenza

Walter Onichini nel luglio dello scorso anno è stato condannato per aver sparato nel 2013 ad un ladro intrufolatosi nella sua proprietà. Dopo la lunga serie di processi la Cassazione ha stabilito che la famiglia del legnarese non sia mai stata realmente in pericolo e che la reazione del macellaio fosse sproporzionata al fatto accaduto.

Ladro latitante

«Pur non mettendo in discussione le decisioni della magistratura, noi della Lega Albignasego riteniamo che i quattro anni e undici mesi di condanna inflitti a Onichini siano davvero eccessivi, non solo lo sparo non ha causato la morte di nessuno, ma soprattutto il ladro ad oggi condannato è latitante e libero di continuare a delinquere. Portando questa mozione in consiglio ad Albignasego vorremmo sensibilizzare tutto il consiglio e chiedere al nostro sindaco Filippo Giacinti di presentare una richiesta di grazia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella».

Il precedente

Nei mesi scorsi è stata richiesta la grazia per Walter Onichini, prima dalla moglie Sara Scolaro, poi dal sindaco leghista di Noventa Padovana Marcello Bano, che è stato il promotore della mozione.