La Polizia locale "vigila" sull'estate della collettività: il pensiero del sindaco Giacinti

Anche questa estate le cronache raccontano del rapporto spesso conflittuale tra cittadini che durante le ore serali e notturne hanno il legittimo desiderio di riposare ed episodi di disturbo della quiete pubblica da parte di alcuni gruppi di ragazzi che si divertono fino a tardi nei parchi o per le strade delle Città.



Ad Albignasego per superare questo fenomeno il Comune ha dato mandato agli agenti della Polizia locale dei Pratiarcati di potenziare i pattugliamenti, partendo proprio dalle aree verdi e comunque dalle zone residenziali dove è più altra la concentrazione di queste concentrazioni di giovani.«La maggioranza dei nostri giovani si diverte in modo sano senza disturbare la quieta pubblica - ha detto il sindaco Filippo Giacinti - e noi, per primi, abbiamo messo a loro disposizione molteplici occasioni di incontro, sport e divertimento. Tuttavia - ha proseguito - dobbiamo vigilare perché alcuni comportamenti, per fortuna nettamente minoritari, non mettano a rischio il legittimo diritto al riposo delle famiglie. Dai primi riscontri la presenza degli agenti in strada sta riscuotendo importanti risultati e le lamentele fino ad ora sono minime». Il primo cittadino ha puntualizzato: «Non è in atto alcuna politica repressiva, stiamo solo cercando di trovare un punto in comune tra le esigenze dei giovani e quelle di chi vive nel nostro territorio. Attraverso il dialogo e il confronto stiamo raggiungendo in tal senso importanti risultati». L'attività serale e notturna della Polizia locale dei Pratiarcati, sulle strade almeno fino all’1 di notte, non si limita al controllo di quartieri, parchi pubblici e locali dove si concentrano la sera i cittadini , ma riguarda anche la sicurezza stradale. «Siamo certi che con un pattugliamento costante lungo le nostre arterie - ha aggiunto il primo cittadino - si limiteranno le violazioni al Codice della Strada e andremo a limare il rischio incidenti stradali. Stiamo portando avanti soprattutto controlli sulla velocità all’interno dei quartieri per salvaguardare in particolare l’utenza debole della strada». Giacinti ha concluso: «Il rispetto delle più elementari regole ed un discreto senso civico sono alla base della crescita sana di una comunità. Ebbene, tutti questi dettagli ad Albignasego non mancano. Di concerto con i miei collaboratori e le forze dell'ordine faremo sempre il massimo per rendere la nostra Città ancora più sicura ed accogliente sotto tutti i punti di vista». In caso di necessità e segnalazioni i cittadini potranno contattare il Comando al numero 0498042296 per chiedere un tempestivo intervento.