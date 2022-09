Le strade di Albignasego pronte per le "pulizie" d'autunno

Riparte il servizio di pulizie intensive delle strade. Domani, 15 settembre, i mezzi di AcegasApsAmga saranno attivi nella zona di Lion lungo le vie Sant’Andrea, Mascagni e Corelli e nel quartiere di Carpanedo nelle vie degli Alpini, Ponchielli, Respighi e Mario. Quello delle pulizie intensive è un progetto attivato dall’amministrazione comunale e da Aps e proseguirà fino alla fine dell’anno.

Accorgimenti

«La pulizia intensiva delle strade – ha detto l’assessore Valentina Luise – si svolgerà in due fasi: prima entrerà in azione lo spazzamento meccanizzato che raccoglierà la sporcizia evitando però di sollevare le polveri presenti sul suolo. Successivamente si passerà a un lavaggio stradale approfondito, compresa la pulizia superficiale delle caditoie con l’idropulitrice. Trattandosi di un’operazione particolarmente importante non solo per il decoro ambientale, ma soprattutto per la salute delle persone - ha proseguito - è importante che sia svolto agevolmente. Sarà quindi vietata la sosta fino al completamento del compito, su entrambi i lati della carreggiata. Il divieto è adeguatamente comunicato attraverso i cartelli stradali, contiamo sulla collaborazione da parte di tutti».

Gli orari

Le operazioni di pulizia si svolgeranno tra le 5 e le 11. Dal provvedimento sono esclusi i vialetti privati di accesso ai singoli condomini.