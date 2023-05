Baby banditi picchiano un quattordicenne e lo rapinano: arrestati

Giovani violenti, brutto episodio ieri 18 maggio nel tardo pomeriggio ad Albignasego nella zona di piazza Donatori del Sangue. Due adolescenti hanno preso di mira un quattordicenne e dopo averlo circondato hanno tentato di farsi consegnare il borsello. La vittima ha provato a difendersi. A questo punto è stato preso a calci e pugni. Una volta a terra il quattordicenne è stato rapinato. Nel borsello il giovane aveva i gettoni per le giostre e pochi euro. Seppur contuso e spaventato il ragazzino rapinato non ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

L'allarme

Nei guai sono finiti altri due minorenni rispettivamente di 15 e 17 anni. Durante la serata di festa al Luna Park di Albignasego i due baby banditi hanno visto il quattordicenne piuttosto isolato e hanno deciso di affrontarlo. L'allarme al 112 è stato lanciato in tempo reale dal padre del ragazzino. Sul luogo della segnalazione sono arrivati i carabinieri della Radiomobile di Abano e della locale stazione di Albignasego. Grazie ad un identikit dei sospettati in poco tempo i militari hanno rintracciato sempre al Luna Park i presunti autori del pestaggio e della rapina. Alla vista del personale in divisa i giovani hanno tentato di fuggire, ma sono stati raggiunti e bloccati. In loro possesso ancora la refurtiva poco prima rubata al quattordicenne. Sono stati portati in caserma e arrestati per rapina aggravata in concorso. Del grave episodio è stata messa al corrente la Procura per i Minorenni di Venezia che ha disposto per i due indagati la traduzione al centro di prima accoglienza per minorenni di Treviso.