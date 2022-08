Nuovo asfalto, via Risorgimento per tre giorni a senso unico alternato

Via Risorgimento snodo strategico

È imminente la riasfaltatura di via Risorgimento, la provinciale che scende da Padova attraverso via Bembo, e procede verso Casalserugo. È la seconda strada più percorsa di Albignasego dopo via Roma, con un traffico veicolare di circa 10 mila veicoli al giorno. Da domani sera, 31 agosto alle 21 sarà aperto il cantiere per il rinnovamento della superficie di percorrenza.

Giacinti

«Proprio per l’importanza che riveste via Risorgimento non solo per il territorio di Albignasego, ma anche per i Comuni limitrofi e per il numero di persone che vi transitano ogni giorno - ha detto il sindaco di Albignasego Filippo Giacinti - era urgente e necessario intervenire per ripristinare la sicurezza della strada, eliminando soprattutto i dissesti e gli avvallamenti. Alla Provincia abbiamo chiesto che via Risorgimento fosse messa in sicurezza prima dell’inverno e con il minore disagio possibile per chi la utilizza. Grazie alla sinergia tra i due Enti, abbiamo ottenuto che i lavori fossero eseguiti in orario notturno proprio per arrecare minore intralcio sia alle persone che si spostano durante il giorno, sia agli stessi tecnici del cantiere».

Programma dei lavori

Sarà tolto il vecchio asfalto. In un secondo momento sarà livellata la superficie e infine sarà posato il nuovo asfalto. Il cantiere aprirà per tre, al massimo quattro giorni, meteo permettendo, dalle 21 circa fino alle 7. Durante lo svolgimento dei lavori, il flusso dei veicoli potrà continuare a senso unico alternato.

Progetti futuri

Questo non sarà l’unico intervento che sarà eseguito su via Risorgimento. Il comune di Albignasego ha infatti ricevuto un contributo economico da parte della Provincia per realizzare la nuova rotatoria all’incrocio con le vie Pio X e Verdi. Attualmente il progetto è in fase di realizzazione.