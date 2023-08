Ecco la "social card" per non lasciare nessuno indietro

Contro la crisi il Comune in prima linea per aiutare i nuclei più fragili. Sono 289 le famiglie di Albignasego assegnatarie della carta “Dedicata a te”, la social card introdotta dal Governo per il risparmio alimentare, destinata all’acquisto di beni di prima necessità e riservata ai nuclei familiari composti da almeno tre componenti con un ISEE ordinario non superiore ai 15mila euro. Nei giorni scorsi , ad inizio agosto, gli uffici dei servizi sociali del comune di Albignasego hanno inviato alle famiglie interessate una raccomandata contenente le istruzioni per l’utilizzo e il codice assegnato. Tale documento, unitamente alla carta di identità e al codice fiscale, è necessario per poter ritirare la carta stessa presso qualsiasi ufficio postale.

Di cosa si tratta

Obiettivo dichiarato è quello di garantire a tutti, anche ai meno fortunati, una dignità e una qualità della vita ragionevole. «Una raccomandazione importante contenuta nella lettera – ricorda Anna Franco, assessore alle Politiche sociali - riguarda il fatto che bisogna effettuare almeno un acquisto entro il 15 settembre 2023, altrimenti la carta diventa inutilizzabile e decade il diritto al contributo». Il sindaco Filippo Giacinti: «Siamo di fronte ad un contributo che integra le altre misure di sostegno erogate dal Comune. Nel corso del 2022 – ha spiegato il primo cittadino - sono stati stanziati contributi pari a 99mila euro a 110 nuclei familiari, mentre altri 10mila euro sono stati destinati al rimborso delle spese sanitarie a 20 nuclei».