Prima campanella a scuola. Giacinti: «Contributi per le famiglie»

Primo giorno di scuola per i giovanissimi alunni della scuola dell'infanzia ad Albignasego. I piccoli con le educatrici e le famiglie sono stati accolti da una lettera del sindaco Filippo Giacinti che ha augurato a tutti un anno di gioie e soddisfazioni. Si è tuttavia parlato anche delle innumerevoli riunioni svolte tra i vertici del Municipio e i responsabili della Scuola dell'Infanzia e dei Nidi. Sono emerse criticità legate all’aumento esorbitante dei costi di gestione, legato in particolare alle spese energetiche e alle conseguenze del calo demografico che ha portato, in altre realtà territoriali, alla chiusura di diverse Scuole.

Contributi

«Siamo particolarmente orgogliosi - ha detto Giacinti - di essere riusciti ad aumentare di 100 euro il contributo che il Comune dà alle scuole per la retta di ogni bambino residente, passando così da 500 euro a 600 euro all’anno. In questo modo sono stati azzerati o in gran parte abbattuti gli aumenti a cui le scuole sono state costrette a causa del rincaro di tutti i costi di gestione, dalle spese energetiche al personale. È un aiuto concreto che abbiamo fortemente voluto dare alle famiglie, già travolte da ondate di aumenti che non accennano a fermarsi, anche sui beni di prima necessità».

Rimborso parziale

Ancora, sul fronte dei contributi comunali per i costi dei servizi, è stato confermato il rimborso parziale per le spese sostenute per i servizi di pre-tempo e di post-tempo: «Le famiglie che hanno usufruito di almeno un mese di questi servizi nell’anno scolastico 2021/2022 - ha proseguito Giacinti - potranno presentare domanda di rimborso parziale entro il 18 settembre e potranno contare su questo sostegno anche per l’anno scolastico in corso».

Spazio di consulenza psicopedagogica

Tra i servizi supportati dall’Amministrazione e confermati, anche un’iniziativa rivolta ai genitori: «Anche per quest’anno scolastico - ha ribadito il sindaco - è stato confermato il contributo economico per lo Spazio di consulenza psicopedagogica, lo sportello dove mamme e papà potranno trovare un terapeuta che li aiuti a interpretare al meglio l’impegnativo ruolo di genitori e accompagnare i figli nel loro percorso evolutivo e di crescita».

Manutenzioni scuole

Alle azioni di supporto rivolte alle famiglie, si è aggiunta quella per le strutture scolastiche: «Sono stati stanziati 100 mila euro - ha concluso - per il cofinanziamento di interventi di manutenzione straordinaria a favore degli edifici che ne abbiano più necessità, per rendere più sicura e confortevole l’esperienza dei bambini e continuare a dare alle direzioni scolastiche la giusta collaborazione e il riconoscimento per il loro ruolo nel sistema didattico della nostra città».