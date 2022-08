Nonna Teresa non si vuole fermare: 101 candeline

Teresa Soffiato compie 101 anni. L'hanno festeggiata nella sua casa di San Giacomo i tre figli, i 7 nipoti e i 12 pronipoti. Nata a Lozzo Atestino abita ad Albignasego dal 1964, dove è arrivata dopo aver abitato dall’età di 9 anni e per più di trent’anni ad Arborea, un paese quasi interamente composto da veneti in provincia di Oristano, in Sardegna.

I suoi segreti sono semplici: ama la buona cucina, si informa su tutti i fatti di cronaca e non perde il piacere di fare una passeggiata. Il sindaco di Albignasego Filippo Giacinti è andato a trovarla omaggiandola di un mazzo di fiori, portandole il saluto dell'intera amministrazione comunale