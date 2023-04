Milano Albignasego solo andata: trasfertista dello spaccio in manette

Da Milano ad Albignasego per spacciare: trasfertista della cocaina intercettato ad un occasionale controllo stradale e arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Nella notte tra il 6 e il 7 aprile i carabinieri della Radiomobile di Abano, durante un servizio perlustrativo, hanno fermato per un controllo lungo la Strada Statale 16 Adriatica un'auto in transito.

La cronaca

Verificato che auto e conducente erano a noleggio, hanno proceduto al controllo del passeggero. L’uomo, 31 anni, nato in Tunisia ma residente a Milano, ha mostrato da subito un certo nervosismo che ha fatto insospettire i carabinieri. Sottoposto a perquisizione è stato trovato, infatti, in possesso di due incarti contenenti a loro volta 34 dosi di cocaina, per un totale di 15 grammi di sostanza stupefacente e la somma in contanti di 1.200 euro che sono stati posti sotto sequestro. L’uomo, tratto in arresto, dovrà rispondere all’autorità giudiziaria di Padova di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sono in corso indagini per capire dove dovesse recarsi il pusher e a chi fossero destinate le dosi di cocaina sequestrate.