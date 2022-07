Cala il sipario su "Sportivando": record di partecipanti

Sportivando da applausi ad Albignasego. Si è conclusa con un record di presente l'edizione 2022 nei parchi: oltre 2mila gli sportivi che si sono cimentati nelle diverse attività. «Attraverso iniziative come Sportivando nei parchi – sottolinea il sindaco Filippo Giacinti – raggiungiamo contemporaneamente un duplice obiettivo: da un lato, diamo ai cittadini la possibilità di fare attività fisica e, di conseguenza, di migliorare la qualità della propria vita e il benessere, oltretutto gratuitamente. Dall’altro lato, il collegamento diretto con le realtà che operano nel territorio e la rete che si forma, ci dà la possibilità di valorizzare le associazioni sportive e le loro competenze. Ogni anno vengono stanziati 50 mila euro per il sostegno alle associazioni sportive albignaseghesi, a cui si aggiunge il supporto indiretto delle gratuità di spazi pubblici per lo svolgimento di attività ed eventi. Tutto questo è possibile proprio grazie alla stretta collaborazione fra Amministrazione e associazioni del territorio, nonché all’apprezzamento e alla partecipazione da parte della cittadinanza».

Al sindaco ha fatto eco l'assessore allo Sport, Gregori Bottin: «Quest’anno Sportivando nei parchi è stata una manifestazione particolarmente attesa. Per circa un mese Albignasego si è trasformata in una palestra a cielo aperto: dal 18 giugno al 10 luglio, 20 associazioni si sono prodigate in 90 date in 11 parchi pubblici, per 212 ore di sport donate alle città. Circa due mila persone di cui 413 non tesserate, hanno provato almeno una disciplina e, speriamo, vi si siano appassionate al punto tale da voler proseguire nella pratica anche per i prossimi mesi. Considerato il successo dell’evento, possiamo considerare di renderlo un appuntamento fisso secondo questo formato». Partito nel 2020 come un’esigenza legata alla pandemia, Sportivando nei parchi ad Albignasego è diventato un format che dà ai cittadini di ogni età la possibilità gratuita e di praticare diverse attività motorie e sportive nei parchi di ogni quartiere della città.