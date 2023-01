Cecchinato nuovo presidente dei Pratiarcati e intanto ecco la Stazione Mobile

La Polizia locale dell'Unione dei Pratiarcati avrà a disposizione una nuova Stazione Mobile per i servizi esterni nei comuni di Maserà di Padova, Albignasego e Casalserugo.

L'inaugurazione

Il 29 dicembre nel comando di Polizia Locale dell'Unione dei Pratiarcati si è tenuta l'inaugurazione della nuova Stazione Mobile alla presenza del presidente dell'Unione dei Pratiarcati e sindaco di Maserà Gabriele Volponi, del sindaco di Albignasego Filippo Giacinti, del vicesindaco di Casalserugo Federico Nicolè, del consigliere comunale delegato alla Sicurezza Urbana del comune di Albignasego Davide Mauri del comandante dell'Unione dei Pratiarcati Graziano Tasinato. Gabriele Volponi dall'inizio dell'anno ha passato il testimone della presidenza al sindaco di Casalserugo Matteo Cecchinato. Il costo totale della stazione mobile è stato di euro 60.591 euro di cui 35.000 euro sono stati finanziati dalla Regione Veneto a giugno 2021 e relativo a finanziamenti destinati agli enti per progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale.

Il nuovo mezzo

Il furgone scelto per svolgere il ruolo di ufficio mobile è un Renault Traffic Intens L1 t27 dc1 150 cv completamente allestito che permetterà alla Polizia Locale di gestire al meglio e sul posto le criticità dell’infortunistica stradale senza dover rientrare nella sede del comando per espletare le procedure amministrative e nel contempo anche fungerà da presidio di prossimità per aiutare i cittadini ad accedere direttamente ad alcuni servizi, senza necessariamente arrivare fino al centro di Albignasego, nella sede del comando di via Roma.

I commenti

«Abbiamo lavorato tanto - ha detto il consigliere Davide Mauri - per raggiungere questo obiettivo grazie alla sinergia con la Regione e all'impegno organizzativo dell'Unione dei Pratiarcati. Manteniamo la parola data con gli uomini e le donne in divisa per dare a loro un mezzo tecnologicamente avanzato per svolgere al meglio le mansioni a cui quotidianamente sono chiamati a svolgere per garantire la sicurezza nella nostra città». Gli ha fatto eco Gabriele Volponi: «Sono contento che questo nuovo mezzo sia arrivato prima del termine del mio mandato da presidente dell’Unione Pratiarcati e ringrazio l’intero corpo del Comando per l’operato svolto durante questo periodo».